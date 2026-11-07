Мемлекет басшысы Сауытбек Абдрахмановты мерейтойымен құттықтады

Мемлекет басшысының мерейтой иесіне арналған құттықтау хатын Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев табыс етті.

7 Қараша 2026, 18:51
АВТОР
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Мәдениет және ақпарат министрлігі 7 Қараша 2026, 18:51
7 Қараша 2026, 18:51
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Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жазушы, журналист, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сауытбек Абдрахмановты мерейтойымен құттықтады.

Мемлекет басшысының құттықтау хатын мерейтой иесіне ҚР Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев табыстады.

Құттықтауда Президент Сауытбек Абдрахмановтың отандық журналистика мен әдебиетті дамытуға, ұлттық рухани құндылықтарды дәріптеуге қосқан елеулі үлесін атап өтті.

Саналы ғұмырыңызды ұлттық рухани құндылығымыздың кең қанат жаюына арнап келесіз. Қазақ баспасөзінің қара шаңырағы – «Егемен Қазақстан» газетінің беделін арттыруға, отандық медиа саласының жаңа белеске көтерілуіне қосқан үлесіңіз мол. Сіз саяси-әкімшілік қызметтерді абыройлы атқарып, қоғам дамуындағы іргелі істердің бел ортасында жүрдіңіз, – деп жазылған құттықтауда.

Мемлекет басшысы мерейтой иесіне мықты денсаулық, отбасына амандық, ұзақ та жемісті ғұмыр тіледі.

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