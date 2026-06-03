Мемлекет басшысы Қырғыз Республикасының Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Президент Қазақстан Қырғыз Республикасының кандидатурасын дәйекті түрде қуаттағанын әрі осы жауапты миссияны атқаруда алдағы уақытта жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екендігін айтты.
Бүгiн 2026, 23:02
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 23:02Бүгiн 2026, 23:02
38Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Садыр Жапаровты және қырғыз халқын бауырлас елдің 2027-2028 жылдары БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайлануымен құттықтады.
Бұл айтулы оқиға Қырғызстан және тұтас Орталық Азия елдері үшін тарихи мәнге ие. Қырғыз Республикасы Президентінің басшылығымен жүргізіліп отырған жасампаз әрі сындарлы саясаттың нәтижесінде Қырғызстанның халықаралық аренадағы беделі жоғары деңгейде танылды. Қазақстан Қырғыз Республикасының кандидатурасын дәйекті түрде қуаттады әрі осы жауапты миссияны атқаруда алдағы уақытта жан-жақты қолдау көрсетуге дайын. Қырғызстанның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіндегі жұмысына табыс тілеймін! – деп жазылған жеделхатта.
Ең оқылған:
- Футболдан әлем чемпионаты: Барлық матчтардың кестесі
- Қостанайда қалалық білім бөлімінің басшысы ұсталды
- Мектепті жөндеуге кім міндетті? Мұғалім бе, еден жуушы ма?
- Президент бастамасы: Алатау Сити Қазақстанның стратегиялық жобасына айналуда
- Дәрігерлер Ақтөбеде пакеттің ішінен табылған шақалақтың жағдайы туралы айтты