Мемлекет басшысы Қорғаныс министрі Айдос Мырзахметовті қабылдады
Президент әскери қауіпсіздік пен жауынгерлік даярлықты күшейтуді тапсырды.
Мемлекет басшысы бүгін тағайындалған Қорғаныс министрі Айдос Мырзахметовті қабылдады.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Кездесуде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев елдің қорғаныс қабілетін нығайту, Қарулы Күштердің жауынгерлік дайындығын күшейту және әскери басқару жүйесін жетілдіру бойынша нақты тапсырмалар берді.
Мемлекет басшысы әскери қызмет қауіпсіздігіне баса назар аударды. Президент әскери қызметшілердің өмірі мен денсаулығын сақтау барлық деңгейдегі қолбасшылық үшін негізгі басымдық болуы керек екенін атап өтті.
Президент кәсіби даярлықтың сапасын арттыру, әскери инфрақұрылымды дамыту, қару-жарақ пен техниканы жаңғырту, заманауи технологиялар мен цифрлық шешімдерді енгізу жөнінде міндеттер жүктеді.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы сарбаздардың бойында жауапкершілік, тәртіп, Отанға адалдық қасиетін қалыптастыруға баса мән бере отырып, әскердегі тәрбие жұмысын күшейту қажеттігіне назар аударды.
Бұдан бөлек, әскери қызметшілер мен олардың отбасын әлеуметтік тұрғыдан қолдау мәселелеріне айрықша мән берілді.
Ең оқылған:
- Трамп пен Си кездесуінде жаңа ірі келісімдер жасалған жоқ
- Қазақстанның он өңірінде ҰҚТ мүшелеріне қарсы арнайы операция жүргізілді
- Еңбекке арналған ғұмыр: 30-50 жыл жұмыс істеген азаматтар марапатталды – фоторепортаж
- Еңбек күні қарсаңында Премьер-министр Олжас Бектенов «Еңбек – ел мұраты» іс-шарасына қатысты
- Мбаппенің голы Зидан басқарған Франция құрамасына алғашқы матчта жеңіс әкелді