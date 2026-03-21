Мемлекет басшысы Наурыз мерекесіне қатысты
Президент "Керуен сарай" кешенінде болды.
Бүгiн 2026, 16:45
Бүгiн 2026, 16:45Бүгiн 2026, 16:45
83Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Наурыз мейрамы өтіп жатқан «Керуен сарай» кешеніне барды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Мемлекет басшысының назарына еліміздің тарихи-мәдени мұрасын паш ететін арнайы бағдарлама ұсынылды.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа қыш және ағаш шеберлерінің жұмыстары, тігін мен зергерлік өнер үлгілері, тері бұйымдары, сондай-ақ сан алуан дәстүріміз бен рухани қазынамызды бейнелеген суретшілердің туындылары көрсетілді.
Бұдан бөлек, Президент ұлттық спорт ойындарын тамашалады.
Іс-шара барысында қазақ күресі, гір тасын көтеру, қол күресі, асық ату, арқан тарту, жамбы ату, тоғызқұмалақ, ләңгі тебу және қошқар көтеру сияқты ойындар ұйымдастырылды.
Ең оқылған:
- «Өзім емделемін» деген келіншектің ісігі 25 келіге жеткен: Дәрігерлер бірегей ота жасады
- Путин Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді
- Қазақстанда жыл сайын 30 мың адам кенеттен жүрегі тоқтап қайтыс болады
- Жұмысшылар LRT вагондарын қолмен итеруде: CTS ресми түсініктеме берді
- Астанада дәмханадан ноутбук пен ақша ұрлаған күдікті ұсталды