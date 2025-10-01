Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Мемлекет басшысы Кипр президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Бүгiн, 17:21
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Кипр президенті Никос Христодулидисқа құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың ресми сайтына сілтеме жасап.

Қасым-Жомарт Тоқаев Никос Христодулидисты Кипр Республикасының Тәуелсіздік күнімен құттықтап, оның отандастарына бақ-береке тіледі.

Қазақстан Президенті Астана мен Никосия арасындағы ынтымақтастықтың аясы жылдан жылға кеңейіп келе жатқанына тоқталды. Сонымен қатар екі елдің өзара түсіністікке негізделген достық қарым-қатынасы одан әрі нығая беретініне сенім білдірді.

