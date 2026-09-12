  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды

Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды

12 Қыркүйек 2026, 17:39
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда 12 Қыркүйек 2026, 17:39
12 Қыркүйек 2026, 17:39
123
Фото: Ақорда
 
Қазақстан Президентін Үндістан Үкіметінің ресми тұлғалары қарсы алды.

Сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев «аутрич»/«БРИКС+» форматындағы пленарлық отырыста сөз сөйлейді, сондай-ақ бірқатар екіжақты кездесу өткізеді.

Ең оқылған:

Наверх