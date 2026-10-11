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  • Мемлекет басшысы Бельгиялықтар Королі Филипп пен Патшайым Матильданы қарсы алды

Мемлекет басшысы Бельгиялықтар Королі Филипп пен Патшайым Матильданы қарсы алды

11 Қазан 2026, 21:52
АВТОР
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Ақорда 11 Қазан 2026, 21:52
11 Қазан 2026, 21:52
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Фото: Ақорда


Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Король Филипп пен Патшайым Матильданы елорда әуежайынан қарсы алды.

 

Қазақстан Республикасы Әскери әуе күштерінің ұшақтары мемлекет шекарасынан Астанаға дейін Король мен Патшайым мінген бортқа қапталдаса ұшты.

Мәртебелі меймандарды салтанатты түрде қарсы алу үшін ұшу алаңында Құрмет қарауылы ротасы мен Президенттік оркестр сап түзеді. 

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