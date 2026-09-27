Мемлекет басшысы Әскери реформа жоспарын әзірлеуді тапсырды
Мемлекет басшысы армияны жаңа үлгіге көшіру қажеттігін айтты.
27 Қыркүйек 2026, 18:01
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27 Қыркүйек 2026, 18:0127 Қыркүйек 2026, 18:01
78Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Әскери реформа жоспарын әзірлеуді тапсырды.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Президент – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас Қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қорғаныс ведомствосының басшылық құрамымен кеңес өткізді. Мемлекет басшысы ұжымға жаңа Қорғаныс министрін таныстырды.
Жиын Маңғыстау облысында өткен оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан 14 әскери қызметшіні бір минут үнсіздікпен еске алудан басталды.
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