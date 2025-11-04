Мемкірістер комитеті алаяқтықтың жаңа түрлері пайда болғанын ескертті

Мемлекеттік кірістер комитеті жаңа алаяқтық схемалар пайда болғанын ескертті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алаяқтар өздерін мемлекеттік кірістер органдарының қызметкері ретінде таныстырып, салықтық есептіліктің (270-нысан) жоқ екендігін, «айыппұл» салынатынын айтып немесе есептілікті тапсырмағаны үшін «банк шоттары жабылады» деп қорқытады.
Басқа алаяқтық тәсілдерге мессенджерлер (оның ішінде WhatsApp) арқылы Мемлекеттік кірістер комитеті немесе оның құрылымдық бөлімшелерінің басшылығының атынан бизнес субъектілерінің қаржылық мониторинг, тексеру немесе өзге де бақылау тізімдеріне енгізілгені туралы хабарламалар жіберу жатады, - деп жазылған хабарламада.
Комитет аталған хабарламалардың салықшылардың жұмысына қатысы жоқ екенін атап өтті. Олардың мақсаты салық төлеушілерді шатастыруға, олардың жұмысына кедергі келтіруге және кей жағдайларда бопсалауға бағытталған.
Мемлекеттік кірістер комитеті салық төлеушілерді төмендегі ресми арналар арқылы ғана ақпараттандыратынын еске салды:
- kz және/немесе kgd.gov.kz порталдарындағы Салық төлеушінің кабинеті арқылы;
- Электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы ресми хаттармен;
- Расталған (верификацияланған) ресми әлеуметтік желілер мен мессенджердегі аккаунттар арқылы;
- ЕПИРГО gov.kz ресми интернет-ресурсында жарияланған баспасөз хабарламалары мен хабарландырулар арқылы;
- Байланыс орталығының 1414 нөмірлі жедел желісі арқылы.
Белгісіз нөмірлерден келіп түскен, тексеріс жүргізу, қаржылық мониторинг тізімдеріне енгізу туралы қорқыту сипатындағы хабарламалар, сондай-ақ «Комитет өкілдерімен» хабарласуды, декларация тапсырмау мәселесін шешуді немесе банк шоттарын бұғаттаудан «құтқару» үшін «көмек» көрсетуді сұрайтын өтініштер – алаяқтық әрекеттер болып саналады.
МКК ақпараттық жүйелерінен салық төлеушілерге электронды пошта, WhatsApp және Telegram арқылы хабарлама таратылмайды, мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлері ешқашан кодтар, ЭЦҚ немесе жеке деректерді сұрамайды.
Мемлекеттік кірістер комитеті азаматтарды сақ болуға, жалған хабарламаларға сенбеуге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге, ақша қаражатын аудармауға, алынған хабарламалардың шынайылығын тексеруге және алаяқтардың арандатуына ермеуге шақырады.