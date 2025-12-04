Мелания Трамп пен Илон Маск АҚШ азаматтығынан айырылуы мүмкін

АҚШ-тың республикашыл сенаторы Берни Мореноның қос азаматтыққа тыйым салу туралы заң жобасы бірқатар америкалық атақты адамдарға әсер етуі мүмкін, деп хабарлады BAQ.KZ Newsweek журналына сілтеме жасай отырып.
Өз бастамасына түсініктеме бере отырып, Морено АҚШ азаматы болу "құрмет және артықшылық", сондықтан америкалық болғысы келетін кез келген адам "бәрін немесе ештеңені" ұстануы керек деп мәлімдеді.
Мақалада айтылғандай, егер заң күшіне енсе, АҚШ-тың бірінші ханымы Мелания Трамп және оның Словения азаматтығына ие ұлы Бэррон бір жыл ішінде одан бас тартуы керек.
Трамп отбасынан басқа, шектеу шаралары АҚШ, Оңтүстік Африка және Канада азаматтығына ие америкалық кәсіпкер Илон Маскқа, сондай-ақ Том Хэнкс, Мила Кунис, Памела Андерсон және басқа да атақты адамдар сияқты актерлер мен актрисаларға әсер етуі мүмкін.