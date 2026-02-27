Мелания Трамп БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне төрағалық етеді
123Фото: Nathan Howard/Reuters
Мелания Трамп БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне төрағалық ететін алғашқы бірінші ханым болды, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Ешқашан бұрын бір елдің бірінші ханымы БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің отырыстарын өткізген емес. Әдетте бұл қызметті ротация бойынша сайланған Төраға – елдің тұрақты өкілі немесе министрлер кабинетінің мүшесі атқарады.
БҰҰ жанындағы АҚШ тұрақты өкілі Майк Уолцтың хабарлауынша, прецедент 2 наурызда АҚШ төрағалығымен өткен отырыста орын алады.
Мелания Трамптың отырыстағы сөзінде балаларға, технологияға және жанжал жағдайындағы білім мәселелеріне баса назар аударылатыны айтылды. Ол білімді бейбітшілік пен толеранттылықты ілгерілету құралы ретінде қарастыруға шақырады.
