Мелания Трамп Ақ үйге ерекше пішіндегі ара ұясын орнатуды тапсырды
Ақ үйде ара ұялары көбейіп, бал өндірісі артады деп күтілуде.
Ақ үйде омарташылық бағдарламасы кеңейтілді. Жоғары мәртебелі қонақтар қабылданатын әйгілі Оңтүстік көгалда президент резиденциясының пішінінде жасалған жаңа ара ұясы пайда болды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақ үйдің ресми сайтына сілтеме жасап.
Оны орнатуға АҚШ-тың бірінші ханымы Мелания Трамп резиденцияның иесі ретінде өзі қатысқан.
Осылайша, Ақ үй аумағындағы ара ұяларының саны төртке жетті. Олар бал өндіру үшін пайдаланылады. Өндірілген бал Дональд Трамп резиденциясының асханасында, соның ішінде қонақтарға шай ұсынғанда қолданылады. Сонымен қатар, оның бір бөлігі жергілікті асханаларға қайырымдылық ретінде беріледі. Ақ үйдің ресми сайтында жазылғандай, сәтті жылдары бал көлемі 100 келіден асады, енді жаңа ұяның арқасында тағы 13–14 келіге артады деп күтілуде.
Жаңа ұя орнату бастамасы Ұлыбритания королі Карл III мен патшайым Камилланың алдағы сапарына дайындықпен де байланысты. Олар да омарташылықты белсенді қолдайды. Алайда 26 сәуірде Вашингтонда АҚШ президентіне қатысты атыс болғаннан кейін корольдік отбасының АҚШ-қа сапарының жоспары өзгеруі мүмкін.
Соңғы уақытта танымал тұлғалар экология мен өмір салтын насихаттауға бағытталған «табиғи» немесе гастрономиялық жобаларды жиі іске қосып жүр.
