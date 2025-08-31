Мектептерге оқулықтарды жеткізу мен тарату толық аяқталды

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Республикалық ғылыми-практикалық білім мазмұнын сараптау орталығының деректеріне сәйкес, оқулықтарды білім беру ұйымдарына жөнелту толық көлемде, яғни 100 пайызға орындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Өтінімдерді қалыптастыру және олардың сатып алуын қаржыландыру бұрынғыдай жергілікті атқарушы органдардың есебінен жүзеге асырылады.
Жаңа оқу жылына орай мектептер қажетті оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен толық қамтамасыз етілді. Атап айтқанда, 7, 8, 10 және 11-сыныптарға арналған қайта басылған оқулықтар, сондай-ақ бастауыш буынға арналған жаңа басылымдар білім беру ұйымдарына жеткізілді.
Төменгі сыныптардың оқу мазмұнын жаңартуға ерекше көңіл бөлінуде. Осы орайда 4-сыныпқа арналған "Орыс тілі" (қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін), шет тілдері (ағылшын, неміс, француз), "Еңбекке баулу", "Бейнелеу өнері", "Цифрлық сауаттылық" және "Жаратылыстану" (қазақ және орыс тілдерінде) пәндерінен жаңа оқулықтар әзірленді. 3-сыныптар үшін ұйғыр және өзбек тілдерінде оқулықтар жарық көрді.
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқулықтармен қамтамасыз ету бойынша да жұмыс жүргізілді. Көру қабілеті бұзылған және нашар көретін оқушыларға арналған арнайы басылымдар шығарылды. Атап айтқанда: "Қазақ тілі" (1–3-сыныптар), "Жаратылыстану" (1–4-сыныптар), "Орыс тілі" (2–4-сыныптар), "Дүниетану" (2–3-сыныптар), сондай-ақ "Химия" және "Биология" (7–10-сыныптар, қазақ және орыс тілдерінде).
Сонымен қатар орта және жоғары буынға арналған оқулықтар да қайта басылып шықты. Атап айтқанда, 7-сынып үшін – "Қазақ әдебиеті", "Қазақ тілі мен әдебиеті" (орыс тілінде оқытатын мектептерге), "Орыс тілі", "Орыс әдебиеті", сондай-ақ "Орыс тілі мен әдебиеті" (қазақ тілінде оқытатын мектептерге) оқулықтары жаңартылды. Бұдан бөлек, алгебра, геометрия, ағылшын тілі, физика, биология, химия, Қазақстан тарихы және көркем еңбек пәндері бойынша да жаңа басылымдар әзірленді. Сонымен бірге "Қазақстан географиясы" (7–8-сыныптар), "Қазақстан тарихы" (8-сынып), "Алғашқы әскери және технологиялық дайындық" (10–11-сыныптар), "Құқық негіздері" (11-сынып) оқулықтары қайта басылып шықты, – деп жазды министрліктен.