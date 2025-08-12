Мектептегі түскі ас: енді ата-ана мәзірді онлайн қарап, баға береді

Мемлекеттік қолдау шараларының нысаналы әрі ашық болуын қамтамасыз ету үшін пилоттық режимде "Әлеуметтік әмиян" жобасы енгізілді. Бұл туралы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Жаслан Мәдиев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министрдің айтуынша, жобадағы алғашқы бағыт – оқушыларды тегін және жеңілдетілген тамақпен қамтамасыз ету.
6 943 мемлекеттік орта білім беру мектебінің ішінде қазіргі таңда 2 369 мектеп заманауи автоматтандырылған бақылау пункттерімен (АБП) толық жабдықталды. Ал 3 950 мектепте, жобалық қуаттылықты ескере отырып, “Бизнес әмиян” енгізілді. Бұл оқушыларға ыстық тамақ жеткізілуін есепке алу және бақылау үшін енгізілген арнайы қосымша, – дейді Жаслан Мәдиев.
Мәдиев атап өткендей, eGov Mobile қосымшасындағы "Әлеуметтік әмиян" сервисі арқылы ата-аналар баласының ыстық тамақ алғанын нақты уақыт режимінде тексеріп, мәзірді көре алады және пікір қалдыра алады.
Болашақта жоба мына бағыттарды қамтиды:
• мектепке дейінгі, орта және қосымша білім беру қызметтері;
• лагерьлерге жолдамалар;
• жатақханалардағы орындар және мемлекеттік қолдаудың басқа да түрлері.