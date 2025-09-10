Мектеп формасының орнына хиджаб: Министрлік желіде тараған видеоны түсіндірді

Оқу-ағарту министрлігі әлеуметтік желілерде тараған бейнероликке қатысты жағдайды ресми түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ведомство мәліметінше, видеода көрсетілген жағдайдың Қазақстан мектептері мен еліміздің білім беру жүйесіне ешқандай қатысы жоқ.
Сонымен қатар министрлік мектеп формасына қатысты қолданыстағы талаптарды тағы бір мәрте еске салудың маңыздылығын атап өтті.
Қолданыстағы заңнамада міндетті мектеп формасына байланысты барлық құқықтық негіздер нақты бекітілген. Арнайы бұйрықта ұлдар мен қыздарға арналған мектеп формасының үлгісі көрсетілген, - деді Оқу-ағарту министрлігінің ресми өкілі Мереке Амангелдіқызы.
Министрлік өкілі атап өткендей, мектеп формасы зайырлы білім беру қағидаттарына толық сәйкес болуы тиіс. Форманың стилі — классикалық, ал түс гаммасы - біркелкі және ұстамды болуы шарт. Үштен артық түсті араластыруға жол берілмейді.
Сондай-ақ мектеп формасына қатысты талаптардың 13-тармағында діни конфессияларға тән киім элементтерін мектеп формасына қосуға тыйым салынатыны нақты көрсетілген.
Бұл талаптар оқушылар арасында бірыңғай тәртіпті сақтау және білім беру процесінің зайырлы сипатын қамтамасыз ету мақсатында енгізілген, - деді министрлік өкілі.
Оқу-ағарту министрлігі ата-аналарға мектеп жарғысын және ресми талаптарды сақтаудың міндетті екенін ескертті. Егер бұл талаптар орындалмаған жағдайда, қолданыстағы заңнама мен Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекс бойынша жауапкершілік қарастырылған.