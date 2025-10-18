Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Мексикадағы су тасқынынан қаза тапқандар саны 72 адамға жетті

Бүгiн, 07:47
153
REUTERS/Henry Romero
Фото: REUTERS/Henry Romero

Мексикадағы толассыз жаңбыр мен су тасқыны салдарынан 72 адам қаза тапты, тағы 48 тұрғын хабар-ошарсыз кеткен. Бұл туралы елдің апат салдарын бақылау жөніндегі үкіметтік порталы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Зардап шеккендердің көбі Веракрус штатында тіркелген – мұнда 32 адам көз жұмған. Идальгода 21, Пуэблада 18 және Керетарода бір адам қайтыс болғаны нақтыланды.

Елдің оңтүстік және орталық өңірлері табиғи апаттан ең көп зардап шекті. Қазір іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр, жүздеген адам эвакуациялық орталықтарға орналастырылды.

Федералды билік су басқан аймақтарда инфрақұрылымды қалпына келтіру, жолдарды тазарту және зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсету жұмыстарын жүргізіп жатыр.

