Медициналық қауіпсіздік: 406 заңсыз нысан анықталып, 247 емдеу кабинеті жұмысын тоқтатты

Денсаулық сақтау министрлігі заңсыз медициналық қызмет фактілерін және медициналық көмек көрсету кезінде стандарттардың бұзылуын анықтау үшін республика бойынша жеке емшара кабинеттерін тексеруді жалғастыруда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аралау барысында мониторингтік топтар бұзушылықтармен жұмыс істеген немесе лицензияларға қажетті қосымшаларсыз 406 нысанды анықтады. Түсіндіру жұмыстарын жүргізгеннен кейін 247 емшара кабинеті өз еркімен қызметін тоқтатты.
Санитариялық қағидаларға сәйкес, емшара кабинеттері эпидемиологиялық маңызы жоғары нысандарға жатады және денсаулық сақтау субъектілеріне қойылатын талаптарға сәйкес болуға міндетті. Бұдан басқа, рұқсаттар саласындағы заңнама дәрігерге дейінгі көмек көрсететін орта медициналық персоналдың өкілеттіктерін айқындайды. Бұл ережелер инвазивті араласуды қамтамасыз етпейді, бұл тиісті лицензиясыз бірқатар қызметтерді көрсету мүмкіндігін болдырмайды. Қалған нысандар бойынша тексерулерді ұйымдастыру жалғасуда. Бүгінгі таңда 84 емшара кабинетіне қатысты жоспардан тыс тексерулер аяқталды, – делінген ДСМ баспасөз қызметінің хабарламасында.
Тексеру барысында мынадай бұзушылықтар анықталды:
● медициналық қызметті лицензиясыз жүргізу;
● санитариялық ережелерді сақтамау;
● дәрілік заттарды дұрыс сақтамау;
● білікті медициналық персоналдың болмауы;
● шұғыл көмек көрсету үшін жиынтықтың болмауы
Жұмыс қорытындысы бойынша 15 млн теңгеден астам сомаға 122 әкімшілік хаттама жасалды.
Денсаулық сақтау министрлігі пациенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және денсаулық сақтау нысандарында санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау мақсатында мониторинг пен бақылауды жалғастыруда.