Медиа өкілдеріне арналған байқау жарияланды

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мен ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қолдауымен "Медиа дамыту қоры" корпоративтік қоры 2025 жылғы 1 тамыздан бастап жұмысшы мамандықтар жылына арналған байқауға өтінімдер қабылдауды бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Байқаудың басты мақсаты – адал еңбегімен елге үлгі болған азаматтарды таныту, жұмысшы мамандық иелері мен олардың қызметін танымал ету, еңбекқорлық, адалдық пен кәсібилік құндылықтарын дәріптеу.
Байқауға журналистер, блогерлер, контент-мейкерлер, видеографтар, мобилографтар, фототілшілер, теле-радио қызметкерлері, БАҚ редакциялары мен шығармашылық ұжымдар мына номинациялар бойынша қатыса алады:
• Үздік бейнеролик ("Еңбек адамының бейнесі")
• Үздік телесюжет (Еңбекқорлық пен кәсіпқойлық құндылықтарын ілгерілету)
• Үздік фоторепортаж (Шебердің бір күні)
• Үздік радио сұхбат (Еңбек адамымен сұхбат)
• Үздік публицистикалық мақала (Еңбек әулетінің жетістігі тарихы).
Әрбір номинация бойынша 3 жеңімпаз анықталады.
Өтінім 2025 жылғы 15 қыркүйекке дейін www.mdq.kz сайтында қабылданады