Мәжіліс депутаты Ұлытаудағы жолдардың сапасын тексерді

Мәжіліс депутаты, "AMANAT" партиясы фракциясының мүшесі Ерболат Сатыбалдин "Жезқазған - Қызылорда" тас жолының жағдайымен танысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аймақта "Қызылорда - Жезқазған" автожолының 200 шақырымнан астам бөлігі реконструкциядан өтуде. Жұмыс барлық учаскеде жүріп жатыр. Кейбір учаскелерде уақытша айналма жолдар арқылы қозғалыс ашылды, жаңа жолдың алғашқы шақырымдары төселуде, су өткізгіш құбырлар мен көпір тіректері орнатылуда. Шымтезек, битум және басқа да құрылыс материалдары Қазақстандағы карьерлер мен зауыттардан жеткізілуде.
Мәжіліс депутаты, "AMANAT" партиясы фракциясының мүшесі Ерболат Сатыбалдин жөнделіп жатқан жолдардың сапасы мәселесін жеке бақылауына алып, мердігерлерге жұмыс қарқынын жеделдету қажеттігін айтты.
Мәжіліс депутаты тұрғындармен кездесуде заңнамалық деңгейде атқарылып жатқан жұмыстар туралы да айтып берді. Қазіргі таңда маңызды заң жобасы қарастырылуда. Депутаттар ақылы жолдардан түскен қаражатты тек сол жолдарды жөндеуге ғана емес, халықаралық және республикалық маңызы бар тегін трассалардың жай-күйін жақсартуға да бағыттауды ұсынады.
Егер бұрын ақылы жолдардан түскен қаражат тек сол жолдардың жөндеу жұмыстарына ғана жұмсалса, енді ол бүкіл инфрақұрылымның дамуына пайдаланылады. Сонымен қатар автокөлік иесі ақылы жолға берешегі болса, көлікті сата алмайды немесе қайта тіркей алмайды. Жүргізушілер мен тасымалдаушылардың бірінші санаттағы ақылы жолдар сапасына қатысты шағымдарын тыңдасаңыз, заң жобасының маңызы айқын көрінеді. Жүргізушілер ақылы жолды уақытылы төлесе де, жол сапасының төмендігі салдарынан көлікті жөндеуге қосымша шығындануға мәжбүр болады. Егер бұл қаражат тегін жолдарға бағытталса, сапа стандартын арттыруға және халықтың жол сапасына деген сенімін нығайтуға мүмкіндік береді, – деді Ерболат Сатыбалдин.
Мәжілістің баспасөз қызметі мәлім еткендей, жалпы өткен жылы өңірде 162 км жол салынып, жөндеуден өткен. Осы жылдың соңына дейін «Қызылорда - Жезқазған» трассасының 100 шақырымын реконструкциялау, «Ұлытау - Арқалық» автожолын орташа жөндеу және 148 шақырым жергілікті жолдарды қалпына келтіру жоспарланып отыр.