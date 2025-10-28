Мәулен Әшімбаев: Парламенттік реформа – демократиялық даму жолындағы маңызды қадам

ҚР Парламенті Сенатының Төрағасы Мәулен Әшімбаев 24KZ телеарнасындағы «Бетпе-бет» бағдарламасында Мемлекет басшысы ұсынған парламенттік реформаның мақсаты мен маңызына түсініктеме берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оның айтуынша, Парламенттің өкілеттігін арттыру – демократиялық даму жолындағы маңызды әрі жауапты қадам. Мәулен Әшімбаев реформалар жоспарлы түрде, жан-жақты және егжей-тегжейлі талқыланатынын атап өтті.
Қазір заңдар екі Палатада қаралады: алдымен Мәжілісте қаралады және қабылданады, одан кейін Сенатта мақұлданады. Осылайша, бізде заң шығару процесі екі бөліктен тұрады. Мәжіліс, атап айтқанда, Премьер-Министрді тағайындауға келісім береді, министрлердің кандидатураларын талқылайды, Үкімет мүшелерін қарайды. Сенаттың да белгілі бір өкілеттіктері бар. Осы функциялардың барлығын біріктіру Парламенттің күшеюіне ықпал етеді және өкілді органды жаңа деңгейге көтеретін болады. Бұл әлемдік тәжірибе бойынша өтетін үдеріс біздің еліміздің демократия жолындағы сенімді қадамы болмақ. Президент бұл мәселені асықпай және жан-жақты қарауды тапсырды. Барлық шешімдер ақылға қонымды, жүйелі түрде қабылдануы тиіс. Бұл үлкен құқықтық реформа. Оның түпкі мақсаты – жан-жақты ойластырылған, пысықталған жалпы шешімге келу. Бұл Парламенттің күшейе түскенін көрсетеді. Ал өкілді органның күшеюі халықтың өз құқықтарын жүзеге асыру үшін көбірек мүмкіндік алатынын білдіреді. Сондықтан бұл реформалар демократиялық прогресті дамытуға және елімізді нығайтуға өз үлесін қосатынына сенімдімін, - деді Палата Төрағасы Мәулен Әшімбаев.