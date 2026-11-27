Мәслихаттар және конституциялық реформа: Сарапшылар жергілікті өкілді органдардың даму бағыттарын саралады
Алматыда конституциялық өзгерістер жағдайындағы мәслихаттардың рөлі мен даму перспективалары талқыланды.
Философия, саясаттану және дінтану институты (ФСДИ) «Жаңа Конституция жағдайындағы жергілікті өкілді органдар: рөлі, функциялары және даму перспективалары» тақырыбында сараптамалық отырыс өткізді.
Талқылау өзегінде қолданыстағы сайлау жүйесінің ерекшеліктері, қазіргі сайлау науқанының дербес сипаты, республикалық деңгейден аудандық деңгейге дейінгі барлық сатыда өкілді биліктің жаңаруы, сондай-ақ өңірлердің мүддесін білдіру мен халықтың нақты мәселелерін шешудегі мәслихаттардың рөлі болды.
Отырысқа ФСДИ Салыстырмалы саяси зерттеулер орталығының басшысы Айдар Әміребаев модераторлық етті. Ол қазіргі сайлау науқанының ерекшеліктеріне назар аударып, оның дербес сипатын, сондай-ақ сайлау процестерін өкілдік жүйесі мен азаматтардың саяси қатысуын дамытудағы практикалық маңызы тұрғысынан қарастыру қажеттігін атап өтті.
ФСДИ бас ғылыми қызметкері Асқар Шоманов жергілікті мемлекеттік басқару жүйесіндегі мәслихаттардың институционалдық рөліне тоқталды. «Мәслихаттар – жергілікті деңгейде халықтың мүддесін білдіретін аса маңызды институт. Олардың рөлі қоғамдық сұраныстарды жеткізумен ғана шектелмей, өкілді және атқарушы билік органдары арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етуден де көрінеді», – деді ол. Осы орайда мәслихаттардың дербестігін дамыту, олардың өкілдік және бақылау функцияларын жетілдіру, сондай-ақ халықтың өміріне тікелей әсер ететін мәселелерді шешуде депутаттардың жауапкершілігін арттыру ерекше мәнге ие болып отыр.
ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ-дің Алматы қаласындағы өкілдігінің басшысы Әсел Назарбетова заманауи сайлау науқанының ерекшеліктері мен жергілікті өкілді органдардың кадрлық жаңару мәселелерін қарастырды. Ол жергілікті саясатқа жаңа тұлғалардың, соның ішінде жастардың, түрлі кәсіби салалар мен азаматтық қоғам өкілдерінің қатысу мүмкіндіктері кеңейіп жатқанына назар аударды. Депутаттық корпустың жаңаруы әлеуметтік және кәсіби өкілдікті кеңейтуге ықпал етіп, мәслихаттар жұмысына жаңа құзыреттерді, тәжірибе мен қоғамдық бастамаларды тартуға мүмкіндік береді.
ҚР Президенті жанындағы ҚР ҰҒА Білім және қоғамдық даму ғылымдары орталығының басшысы Жеңісбек Төлен ғылым, саясаттану және қоғамдық-саяси практиканың өзара байланысына баса назар аударды. Ол саяси өзгерістерді ғылыми тұрғыдан пайымдаудың және жас ұрпақтың қоғамдық қызметке деген қызығушылығын қалыптастырудың маңыздылығын атап өтті.
Абай атындағы ҚазҰПУ саясаттану кафедрасының меңгерушісі Жомарт Симтиков жастар белсенділігінің оң динамикасы мен жоғары оқу орындары қауымдастығының қоғамдық-саяси процестерге қатысуына тоқталды. «Бүгінде біз жастардың жоғары белсенділігін, олардың қоғамдық-саяси процестерге деген қызығушылығын байқап отырмыз. Бұл бастаманы қолдап, студенттердің қоғамдық талқылауларға қатысуына, өз идеяларын ұсынуына және қоғам дамуы үшін маңызды мәселелерді шешуіне мүмкіндік жасау маңызды», – деді Жомарт Симтиков.
Депутаттардың халықпен өзара іс-қимылының практикалық аспектілері де талқылау нысанына айналды. Атап айтқанда, депутаттардың азаматтарға қолжетімділігі, тұрақты түрде қабылдаулар өткізуі, сайлаушылар алдында есеп беруі және шешім қабылдау кезінде қоғамдық сұраныстарды ескеруі туралы сөз болды. Бұл тетіктер жергілікті деңгейде «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын іске асыруда түбегейлі мәнге ие, өйткені олар халық пен өкілді органдар арасында тұрақты кері байланыс орнатуға мүмкіндік береді.
ФСДИ ғылыми қызметкері Шынар Топаева қоғам мен саяси билік арасындағы диалогты қамтамасыз етудегі ғылыми және сарапшылық қауымдастықтың рөліне назар аударды. Ол сайлау процестерін, соның ішінде кандидаттардың сайлаушылармен кездесулерін, олардың бағдарламаларының мазмұнын және қоғамдық сұраныстарға жауап беруге дайындығын тікелей зерделеудің маңыздылығын атап өтті. «Жас ғалымдар ретінде біз қоғам мен саяси билік арасындағы өзара түсіністік пен диалогты қамтамасыз етуге өз үлесімізді қосуға ұмтыламыз. Сондықтан біз сайлау науқандарын сырттай бақылап қана қоймай, кандидаттардың сайлаушылармен кездесулеріне қатысып, сұрақтар қоямыз, олардың ұстанымдары мен бағдарламаларына назар аударамыз», – деді Топаева.
ФСДИ ғылыми қызметкері Марлен Тұрысбек саяси және институционалдық реформалар контекстіндегі өзекті зерттеу мәселелерін қарастырды. Атап айтқанда, ол жергілікті өкілдік жүйесіндегі өзгерістерді, саяси қатысудың трансформациясын және мемлекеттік институттардың қоғаммен өзара іс-қимыл тетіктерінің дамуын зерделеудің перспективалы бағыттарын айқындады. Жүріп жатқан өзгерістерге және олардың жергілікті басқару тиімділігіне әсеріне жүйелі ғылыми талдау жасау ерекше маңызға ие.
Сараптамалық пікірталас барысында қатысушылар өкілді биліктің жаңаруы оның жұмыс сапасын арттырумен және халықпен байланысын нығайтумен қатар жүруі тиіс екенін атап өтті. Бұл тұрғыда мәслихаттар өңірлік күн тәртібімен, азаматтардың күнделікті қажеттіліктерімен және аумақтардың әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерімен тікелей байланысты институттар ретінде ерекше рөл атқарады.
Отырыс қорытындысы бойынша конституциялық өзгерістер жағдайында мәслихаттарды одан әрі дамыту жергілікті өкілдікті нығайтумен, азаматтық қатысу мүмкіндіктерін кеңейтумен және халық, өкілді және атқарушы органдар арасындағы өзара іс-қимыл тиімділігін арттырумен байланысты екені атап өтілді. Тұрғындардың мүддесін білдіру, өзекті сұраныстарға жедел үн қату және өңірлердің нақты проблемаларын шешуге қатысу қабілеті олардың қызметінің басты критерийі болып қала береді.
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