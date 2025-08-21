"Мәскеуде кездесу мүмкін емес". Зеленский Путинмен кездесуге қолайлы елдерді атады

Украина президенті Владимир Зеленский Ресей президенті Владимир Путинмен Еуропада бейбіт реттеу мәселесі бойынша кездесуге дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі DW-ға сілтеме жасап.
Кездесуге ықтимал елдер ретінде Зеленский Австрияны, Швейцарияны және Түркияны атады. Ал Мәскеуде кездесу өткізу мүмкін емес деп санайды.
Біздің ойымызша, әділ болатын жер – бейтарап Еуропа. Мұны еуропалықтар да атап өтті. Швейцария, Австрия – біз келісеміз. Түркия? Түркия біз үшін НАТО елдерінің бірі әрі Еуропаның бір бөлігі. Біз қарсы емеспіз, – деді Зеленский.
Оның айтуынша, Будапешт те келіссөздер алаңы ретінде жарамайды. Себебі Венгрия соғыс кезінде Украинаны қолдамаған және елдің ЕО-ға кіруіне қарсы шыққан.