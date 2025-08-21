"Мәскеуде кездесу мүмкін емес". Зеленский Путинмен кездесуге қолайлы елдерді атады

Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгiн, 15:03
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Украина президенті Владимир Зеленский Ресей президенті Владимир Путинмен Еуропада бейбіт реттеу мәселесі бойынша кездесуге дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі DW-ға сілтеме жасап.

Кездесуге ықтимал елдер ретінде Зеленский Австрияны, Швейцарияны және Түркияны атады. Ал Мәскеуде кездесу өткізу мүмкін емес деп санайды.

Біздің ойымызша, әділ болатын жер – бейтарап Еуропа. Мұны еуропалықтар да атап өтті. Швейцария, Австрия – біз келісеміз. Түркия? Түркия біз үшін НАТО елдерінің бірі әрі Еуропаның бір бөлігі. Біз қарсы емеспіз, – деді Зеленский.

Оның айтуынша, Будапешт те келіссөздер алаңы ретінде жарамайды. Себебі Венгрия соғыс кезінде Украинаны қолдамаған және елдің ЕО-ға кіруіне қарсы шыққан.

 

