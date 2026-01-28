Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Мас күйінде көлік жүргізген: Екібастұзда шенеунік жұмыстан шығарылады

Бүгiн, 08:33
Фото: istockphoto.com

Екібастұз қаласының мемлекеттік қызметшісі Айдын Қояғанов 2025 жылдың желтоқсанында мас күйінде көлік басқарған. Полиция оны өз үйінің ауласында тоқтатып, орташа дәрежеде мас болғанын анықтаған, деп хабарлайды BAQ.KZ Pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

Сот шешімімен ол 15 тәулікке қамауға алынып, 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылды.

Әдеп жөніндегі кеңестің отырысында Айдын Қояғанов жасаған әрекеті үшін кешірім сұрап, жауапкершілікті толық түсінетінін айтты. Ол сол күні баласының ауырып қалғанын, дәрі-дәрмек алу үшін көлікке отырғанын алға тартты.

Балама дәрі қажет болды. Такси шақыра алмадым, сондықтан өзім баруға шешім қабылдадым. Іс-шарадан шыққан едім. Аулада полиция қызметкерлері тоқтатты. Мен отбасындағы жалғыз асыраушымын, – деді ол.

Кеңес мүшелері бұл жағдайдың қоғамда резонанс тудырғанын атап өтіп, көпшілік дауыспен оны қызметінен босатуды ұсынды.

