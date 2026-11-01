Марат Байқамуров Grand Slam турнирінің қола жүлдегері атанды

1 Қараша 2026, 02:55
АВТОР
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olympic.kz 1 Қараша 2026, 02:55
1 Қараша 2026, 02:55
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Фото: olympic.kz
Қазақстан құрамасының дзюдошысы Абу-Дабиде (БАӘ) өтіп жатқан Grand Slam турнирінде жеңіс тұғырынан көрінді.

Отандасымыз 100 келіге дейінгі салмақта қола жүлде үшін өткен белдесуде Адам Сангариевпен (Ресей) кездесті.

Нәтижесінде Марат Байқамуров қарсыласынан басым түсіп, қола медальға ие болды.

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