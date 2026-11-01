Марат Байқамуров Grand Slam турнирінің қола жүлдегері атанды
1 Қараша 2026, 02:55
БӨЛІСУ
1 Қараша 2026, 02:551 Қараша 2026, 02:55
158Фото: olympic.kz
Ең оқылған:
- Үйде қай уақытқа дейін шулауға болады және тыныштықты бұзғандарға қандай айыппұл салынады?
- Үйің мен көлігің болса, жәрдемақы алмайсың ба? Экономист түсіндірді
- Түркістанның мәртебесі көтерілді: Президент маңызды жаңалықты жариялады
- Өзін-өзі өртеп жіберді: Семейде ер адам қайтыс болды
- Аптап ыстықтың жүктілікке әсері: Қазақстан халықаралық зерттеу нәтижелерін ұсынады