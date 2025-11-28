Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Маңғыстаулық оқушылар Италияда өткен халықаралық робототехника олимпиадасында жүлделі орын алды

Бүгiн, 02:55
Фото: gov/kz

Италияның Рим қаласында өткен "Fibonacci International Robot Olympiad" халықаралық чемпионатында Маңғыстау облысының жас өнертапқыштары зор жетістікке жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Беделді олимпиадаға әлемнің 14 елінен – Италия, Финляндия, Румыния, Германия, Испания, Дания, Норвегия, Швеция, Әзербайжан, Түркия, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Филиппин елдерінен келген дарынды оқушылар қатысқан болатын.

Жарыс қорытындысында маңғыстаулық өрендер 1 алтын, 1 күміс және 1 қола медаль жеңіп алды.

Жаңаөзен қаласындағы «Жаңа толқын» мектеп-лицейінің 5-сынып оқушылары Зинулла Абдул Мансур мен Ақмұрад Алдияр "Line Following" санатында І орынды иеленсе, "Lego Sumo" санатында ІІІ орынға ие болды.

Сонымен қатар, оқушылардың жетекшісі, №23 жалпы білім беру мектебінің информатика пәні мұғалімі Мұхит Әлібек ұстаздар арасындағы "Line Following" санатында ІІ орынды жеңіп алды.

Бұл жеңіс – Маңғыстау облысы білім саласының халықаралық деңгейдегі әлеуеті мен бәсекеге қабілеттілігін дәлелдейтін жарқын нәтиже.

