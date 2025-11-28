Маңғыстаулық оқушылар Италияда өткен халықаралық робототехника олимпиадасында жүлделі орын алды

Италияның Рим қаласында өткен "Fibonacci International Robot Olympiad" халықаралық чемпионатында Маңғыстау облысының жас өнертапқыштары зор жетістікке жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Беделді олимпиадаға әлемнің 14 елінен – Италия, Финляндия, Румыния, Германия, Испания, Дания, Норвегия, Швеция, Әзербайжан, Түркия, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Филиппин елдерінен келген дарынды оқушылар қатысқан болатын.
Жарыс қорытындысында маңғыстаулық өрендер 1 алтын, 1 күміс және 1 қола медаль жеңіп алды.
Жаңаөзен қаласындағы «Жаңа толқын» мектеп-лицейінің 5-сынып оқушылары Зинулла Абдул Мансур мен Ақмұрад Алдияр "Line Following" санатында І орынды иеленсе, "Lego Sumo" санатында ІІІ орынға ие болды.
Сонымен қатар, оқушылардың жетекшісі, №23 жалпы білім беру мектебінің информатика пәні мұғалімі Мұхит Әлібек ұстаздар арасындағы "Line Following" санатында ІІ орынды жеңіп алды.
Бұл жеңіс – Маңғыстау облысы білім саласының халықаралық деңгейдегі әлеуеті мен бәсекеге қабілеттілігін дәлелдейтін жарқын нәтиже.