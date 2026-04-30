Маңғыстаудағы «Тирамису» қауіпте: Көлікпен кіруге тыйым салына ма?
Әлеуметтік желілерде Қызылқұп шатқалындағы топырақ үстімен бірнеше автокөліктің жүргені түсірілген видео тарады.
«Тирамису» атауымен белгілі бұл жерге қатысты кадрлар жергілікті тұрғындардың наразылығын тудырды. Олар құқық бұзушыларды анықтап, жауапкершілікке тартуды талап етті.
Бұл оқиға Қазақстанда бірегей табиғи нысандарға қаншалықты ұқыпты қарайтынымыз және оларды қорғау үшін қолданылып жатқан шаралардың жеткілікті екені туралы мәселені тағы да көтерді.
Қызылқұп шатқалын қорғау үшін қандай шектеулер енгізілгені, бұл аумаққа келушілер қалай бақыланатыны және қолданыстағы тетіктер қаншалықты тиімді екені туралы толығырақ BAQ.KZ тілшісінің материалында.
Мемлекеттік қорғауда ма?
Маңғыстау облысы табиғи ресурстар басқармасының мәліметінше, 2025 жылы Қызылқұп шатқалын мемлекеттік қорғауға алып, оны «Қызылсай» өңірлік табиғи паркі құрамына енгізу үшін техникалық-экономикалық негіздеме дайындалған.
2026 жылғы 3 ақпанда Маңғыстау облысы әкімдігінің қаулысына тиісті өзгерістер енгізілді. Қазіргі уақытта Қызылқұп шатқалы «Қызылсай» табиғи паркінің аумағында орналасқан және ресми түрде мемлекет қорғауында.
Парктің негізгі міндеті – сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктерді қорғау және қалпына келтіру, сондай-ақ бірегей ландшафттар мен экожүйелерді сақтау.
Алайда туристер санының артуына байланысты паркке қызметкерлер жетіспейді. Соның салдарынан аумақты толық бақылау, құқықбұзушылықтардың алдын алу, қоқыс жинау, келушілермен түсіндіру жұмыстарын жүргізу және табиғи нысандарды қорғау қиындап отыр.
Аумақты қорғау үшін қосымша шараларды енгізу қарастырылуда. Атап айтқанда, көліктердің қозғалысын шектеу, туристік маршруттарды белгілеу, сондай-ақ қоршаулар мен бақылау бекеттерін орнату мүмкіндігі талқылануда.
Осы жоспарлар аясында Маңғыстау облысы әкімдігінің 2021 жылғы 14 қазандағы №239 қаулысына өзгерістер әзірленіп жатыр. Бұл құжатта «Қызылсай» табиғи паркінің қызметтері үшін тарифтер бекітілген. Жаңа өзгерістер бойынша қосымша қызметтерге тарифтер есептеу, сондай-ақ жаяу және автокөлікпен келетін туристер үшін бөлек тарифтер енгізу жоспарланып отыр.
Сонымен қатар 2019 жылы бекітілген Жосалы–Бозжыра туристік маршрутына Қызылтүп пен Боқты бағыттарын қосу көзделуде. Бұл туристер ағынын реттеп, табиғи нысандарға түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік береді.
Басқарма мәліметінше, «Қызылсай» табиғи паркі жыл сайын туристік компанияларға арнайы қызмет тарифтері туралы ақпарат жібереді.
Сондай-ақ туристерге әлеуметтік желілер арқылы және аумаққа келген кезде ақпарат беріледі. Табиғат қорғау инспекторлары тұрақты түрде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, келушілерге тәртіп ережелері, табиғатты қорғау, сақтық және қауіпсіздік шаралары туралы түсіндіреді.
Туристер мен тұрғындарды ақпараттандыру
«Қызылсай» табиғи паркінің мәліметінше, жыл сайын туристік компанияларға арнайы қызмет тарифтері жөнінде ақпарат жолданады. Сонымен қатар түсіндіру жұмыстары әлеуметтік желілер арқылы және тікелей аумақта жүргізіледі. Табиғат қорғау инспекторлары келушілерге тәртіп ережелері, табиғатты қорғау мәселелері, сондай-ақ қауіпсіздік шаралары туралы үнемі түсіндіреді.
«Жабайы туризм»
Ақтау қалалық мәслихатының депутаты, «Эко Мангистау» ҮЕҰ директоры Кирилл Осиннің айтуынша, құқық бұзушыларды жауапқа тартуға арналған құқықтық тетіктер қазірдің өзінде бар. Бұл ең алдымен Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің нормалары – жерді бүлдіргені және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың режимін бұзғаны үшін жауапкершілік туралы.
Оның айтуынша, қазіргі таңда негізгі қауіп «жабайы» туризмнен туындап отыр. Яғни адамдар өз бетінше келіп, белгіленген ережелерді елемейді.
Сондықтан жауапкершілік шаралары сезілерліктей болуы тиіс: тек айыппұл ғана емес, экологиялық шығынды есептеу, ал өрескел жағдайларда көлікті тәркілеуге дейін бару қажет.
Ең бастысы – құқықбұзушылықтарды тіркеу және істі соңына дейін жеткізу болып отыр. Қазір адамдар тарапынан әсер бар, бірақ тиісті нәтиже болмай жатыр, – деді Кирилл Осин.
Сарапшының айтуынша, туризм мен табиғатты сақтау арасындағы шекара – аумақтың бұзыла бастаған жерінен өтеді. Оның пікірінше, туризм тек бақылау мен нақты ережелер болған жағдайда ғана мүмкін.
Ол туроператорлар арқылы ұйымдастырылған сапарлар тәртіпті болатынын атап өтті: бекітілген маршруттар, сүйемелдеу және жауапкершілік бар. Ал негізгі қауіп – адамдардың өз бетінше осал аумақтарға көлікпен кіріп кетуінен туындайды.
Осыған байланысты сарапшы мұндай аумақтарда жеке көліктерге қатаң шектеулер енгізуді қолдайды. Оның пікірінше, ең тиімді шешім – реттелген қолжетімділік, нақты маршруттар және ретсіз кіруге тыйым салу.
Кирилл Осиннің айтуынша, жақын бір жыл ішінде мұндай құқықбұзушылықтардың алдын алуға көмектесетін негізгі шараларды жүзеге асыруға болады.
Ең алдымен, оның пікірінше, көліктердің кіруін шектеу және аумаққа бару ережелерін нақты белгілеу қажет. Сондай-ақ туристік маршруттарды бекітіп, аймақтарды бөлу маңызды: қай жерлерде көлікпен жүруге болады, қай жерлерде тек жаяу жүруге рұқсат, ал қай аумақтарға баруға толық тыйым салынуы тиіс.
Бұдан бөлек, ең осал жерлерге навигация, шолу алаңдары мен қоршаулар орнату сияқты ең кемі базалық инфрақұрылымды дамыту ұсынылады.
Сонымен қатар тұрақты бақылауды күшейтіп, туроператорлармен де, ұйымдастырылмаған туризммен де жүйелі жұмыс жүргізу қажет. Әйтпесе, Осиннің айтуынша, жағдай ушыға береді, өйткені мұндай табиғи аумақтарды қалпына келтіру ондаған жылдарға созылуы мүмкін.
