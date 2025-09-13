Маңғыстаудағы ірі жол апатынан аман қалғандар елордаға эвакуацияланады

Дәрігерлер Маңғыстау облысында автомобиль апатынан зардап шеккен екі әйелдің жағдайын тұрақтандырып, кейін Астанадағы Ұлттық шұғыл медицина орталығының клиникасына жеткізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді.
Маңғыстау облысындағы Бекет-ата – Шопан-ата автожолында автомобиль апатынан зардап шеккен екі әйел бір күн бұрын санитариялық авиация бортымен Жаңаөзеннен Маңғыстау облыстық көпбейінді ауруханасына жеткізілді.
Ауыр жағдайдағы екі пациентті одан әрі емдеу бойынша бүгін Денсаулық сақтау министрлігінің Республикалық орталықтары мамандарының қатысуымен телемедициналық консультациялар өткізілді. Алдағы күндері оларды Астанадағы Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының клиникасына жатқызу ұсынылды, - делінген хабарламада.
Олардың бірі - полижарақат диагнозы қойылған, екі өкпесі де көгерген, бұл десатурация кезеңдерін тудырады және тасымалдауды қиындатуы мүмкін. Басқа пациенттің жағдайы салыстырмалы түрде тұрақты, енді алаңдаушылық туғызбайды.
Апаттан зардап шеккен үшінші адам Жаңаөзен қаласының ауруханасында қалды, оның жағдайы тұрақты.
Еске салайық, Маңғыстау облысында ірі жол апатынан 10 адам қайтыс болды.