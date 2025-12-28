Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Маңғыстаудағы 144-ші өрт сөндіру бекеті ашылды

Бүгiн, 20:45
Төтенше жағдайлар министрлігі
Фото: Төтенше жағдайлар министрлігі

Маңғыстаудағы Қызылөзенде 144-ші өрт сөндіру бекеті ашылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ТЖМ таратқан ақпаратқа сәйкес, 1157-ге жуық халқы бар қой шаруашылығымен танымал Форт-Шевченконың оңтүстік-шығысындағы Каспий теңізінің жағалауында орналасқан Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Қызылөзен ауылында тұрғындардың қауіпсіздік деңгейін арттыруға және төтенше жағдайларға ден қою уақытын қысқартуға арналған кезекті өрт сөндіру бекеті пайдалануға берілді.

Маңғыстаудағы 144-ші өрт сөндіру бекеті ашылды

Ашылу салтанатына Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Мұрат Мұханов қатысты.

Маңғыстаудағы 144-ші өрт сөндіру бекеті ашылды

 Басшылар өрт сөндіру бөлімшесінің елді мекенге жақын болуы оқиға орнына келу уақытын едәуір қысқартуға және тұрғындардың қорғалу деңгейін арттыруға мүмкіндік беретінін атап өтті.

