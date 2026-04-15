Маңғыстау облысында қыз алып қашпақ болған 5 жігіт сотталды
Күдіктілер Қылмыстық кодекстің "Адам ұрлау" және "Неке қиюға мәжбүрлеу" баптары бойынша кінәлі деп танылды.
Бүгiн 2026, 01:32
81Фото: видеодан скрин
Маңғыстау облысында қыз ұрлау дерегі бойынша бес ер адамға сот үкімі шықты. Оқиға 2025 жылдың желтоқсан айында Жаңаөзен қаласында болған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бейнебақылау камераларына түсіп қалған кадрларда бірнеше адамның қызды күштеп көлікке отырғызғаны анық көрінеді. Кейін полиция барлық қатысы бар тұлғаларды анықтап, ұстаған.
Сот шешімімен бес күдікті Қылмыстық кодекстің "Адам ұрлау" және "Неке қиюға мәжбүрлеу" баптары бойынша кінәлі деп танылып, әрқайсысы 3 жылға бас бостандығынан айырылды.
Аталған оқиға қоғамда үлкен резонанс тудырып, мұндай заңсыз әрекеттерге жол бермеу қажеттігін тағы бір мәрте көрсетті.
Ең оқылған:
- Алдағы күндері күн күрт суытады: Жаңбыр жауып, соңы қарға ұласады
- Блогер Қайсар Қамза Вьетнамда ұсталды
- Алматыда дәрігерлер маңдайына қайшы қадалып қалған баланы құтқарды
- Қарағанды облысында 3 жасар баланың үстіне ғимарат қасбеті құлап, оған шұғыл ота жасалуда
- Қазақстанда айына 1 млн теңге жәрдемақы алған жұмыссыздар бар – Еңбек министрлігі статистиканы жариялады