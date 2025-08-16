Маңғыстау Каспий теңізінде форель өсіруді қолға алмақшы

Балықтың бұл түрін өсіру үшін Каспийде 28 учаске бөлінген, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Балық өсірумен айналысатын шаруашылықтар жылына 5 мың тоннаға дейін теңіз форельін өсіруді жоспарлап отыр. Бір торлы қондырғыда 300 тоннаға дейін кәсіптік балық өсіруге болады. Бұл туралы Қоғамдық коммуникациялар орталығында өткен брифингте облыстық балық шаруашылығы басқармасының басшысы Арман Молдашев мәлім етті.
Торларда кәсіптік балық өсіру үшін 28 алаң бөлінді, оның екеуі екі ауыл шаруашылығы субъектісіне бекітілді.
Тауарлы балық өсірумен айналысатын кәсіпкерлердің саны күн сайын артып келеді. Оларға мемлекет тарапынан қомақты қолдау көрсетілуде. Атап айтқанда, биологиялық негіздемеге, дәрі-дәрмекке, аналық мал мен шабақ сатып алуға кеткен шығындардың 50 пайызы, сондай-ақ жем-шөпке кеткен шығынның 30 пайызы өтеледі. Маңғыстау қаласында 609 адам балық шаруашылығымен, маусымдық және маусымдық балық аулаумен айналысады. Жыл басынан бері 4150 тонна балық ауланды. Сонымен қатар, саланы дамыту мақсатында несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау және балық өнімдерін өңдеу тетіктері қарастырылған, - деді Арман Молдашев.
Облыстық балық шаруашылығы басқармасының мәліметінше, Каспий теңізінде балық шаруашылығына арналған барлығы 61 учаске бар. Оның ішінде өнеркәсіптік балық аулауға 33 учаске бекітілген, оның 21 учаскесі 13 субъектіге тиесілі, ал 12 учаске резервте.