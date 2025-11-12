Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Маңғыстау – Алматы пойызындағы төбелес: билетсіз жолаушылар ұсталды

Бүгiн, 05:18
freepik
Фото: freepik

Маңғыстау – Алматы бағытындағы №78 пойызда төбелес шықты. Оқиғаға Түркіменстаннан келген екі билетсіз жолаушының қатысы бар, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.

Куәгерлердің айтуынша, төбелес №9 вагонда болған. Әлеуметтік желілерде қан іздері көрінетін кадрлар тарады.

Көліктегі полиция департаменті оқиға 2 қараша күні тіркелгенін растады.

Маңғыстау – Алматы жолаушылар пойызында екі жолаушының қатысуымен төбелес болды. Құқық бұзушылар анықталып, ұсталды. Бұзақылық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізіліп жатыр. ҚР ҚІЖК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді, – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.

