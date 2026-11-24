МӘМС талаптарын бұзу: 338 медицина қызметкерінің құқығы қорғалды
Сандықтау ауданының прокуратурасы 338 медицина қызметкерінің құқықтарын қалпына келтірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) саласындағы заңдылықтың сақталуына жүргізілген талдау барысында 338 медицина қызметкерінің құқықтарының бұзылғаны анықталды.
Атап айтқанда, жұмыс беруші екі ай бойы МӘМС бойынша аударымдарды жүзеге асырмаған. Соның салдарынан қызметкерлер сақтандырылған тұлға мәртебесінен айырылып, МӘМС жүйесі шеңберінде медициналық қызметтерді алу мүмкіндігінің шектелуі ықтимал болған.
Қабылданған шаралардың нәтижесінде МӘМС бойынша 4 млн теңгеден астам соманы құрайтын берешек толық өтелді. Кінәлі тұлғалар заңда белгіленген тәртіппен жауаптылыққа тартылды, - деп хабарлады Ақмола облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Айта кетейік, бұған дейін Жетісуда мұғалімдерді медициналық тексеруден өткізбеген 21 басшы жазаланды.
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