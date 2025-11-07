МӘМС: Ақылы клиникада тегін ота жасатуға бола ма?

Кей азаматтардан "емханаға бармаймын", "МӘМС-ті пайдаланбаймын", "учаскелік дәрігерімді де білмеймін" деген сөздерді естіп жатамыз. Бірі медициналық көмекті алу қиын деп есептесе, енді бірі жүйе қалай жұмыс істейтінін түсінбейді. Бірақ емхана мен МӘМС – тек ауырғанда ғана керек емес, денсаулықты бақылап отыруға арналған маңызды құрал, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Емханаға барудың не қажеті бар?
Емханада тіркелген әр азаматқа алғашқы медициналық-санитарлық көмек (МСАК) көрсетіледі. Бұл – медициналық көмектің негізгі деңгейі. Учаскелік дәрігер:
- тұрғындарды есепке алады,
- профилактикалық тексерулер жүргізеді,
- флюорографиядан өткізеді,
- ауруларды ерте анықтайды,
- созылмалы науқастарды бақылауда ұстайды,
- асқынулар мен жедел ауруханаға жатқызудың алдын алады.
Яғни МСАК – сіздің емханаңыз бен учаскелік дәрігеріңіз. Алғашқы шағым немесе тексеру қажет болса, ең әуелі сол жерге барып кеңес аласыз. Сондықтан өзіңіздің қай емханада тіркелгеніңізді және дәрігеріңіздің кім екенін білу маңызды.
Учаскелік дәрігерге бару үшін міндетті түрде сақтандырылу керек пе?
МӘМС мәртебесі болмаса да, терапевтке немесе жалпы тәжірибе дәрігеріне қаралуға болады.
Ал егер тар бейінді мамандардың қабылдауы, қосымша талдаулар, диагностика немесе басқа қызмет керек болса – "сақтандырылған" мәртебе қажет, - деп түсіндірді Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры басшысының орынбасары Индира Сәркенова.
Бейінді дәрігерге жазылу қиын ба?
Қордың ұсынған мәілметіне сәйкес, учаскелік дәрігер бастапқы тексеру жасап, диагноз қояды немесе күмән болса, нақты қандай маманға бару керектігін анықтайды. Сонымен қатар, талдаулар мен зерттеулерге жолдама береді.
Бұл:
- өздігінен емделудің алдын алады;
- мамандарға кезектің шамадан тыс көбеюіне жол бермейді;
- нақты қажет пациенттерге көбірек уақыт бөлуге мүмкіндік береді.
- Анализдер мен диагностикаға жолдаманы қалай аламын?
- Тексеру қажеттігін емдеуші дәрігер шешеді. Ол шағымдарыңызды тыңдап, белгілерін қарап, клиникалық хаттамаларға сүйене отырып жолдама береді.
Зерттеулерді МӘМС пакеті арқылы алу үшін "сақтандырылған" мәртебе болуы қажет.
Жеке клиникада МӘМС есебінен ота жасатуға бола ма?
Қор ұсынған мәліметке сәйкес, егер көрсеткіш болса, МӘМС есебінен жеке емханаларда тегін ота жасатуға мүмкіндік бар. Ауруханаға жатқызу әдетте жедел ауырсыну, созылмалы аурудың асқынуы, жарақат немесе стационарлық бақылауды қажет ететін жағдайларда тағайындалады.
Ауруханаға жату үшін не істеу керек?
- Тіркелген емханада дәрігерге қаралу.
- Қажетті зерттеулерді өту.
- Ауруханаға жолдама алу (емдеу орнын дәрігермен бірге таңдай аласыз).
- "Емдеуге жатқызу бюросы" сайтынан (https://bg.eisz.kz/) кезекті бақылау.
Жоғары технологиялық медициналық көмек қажет болса, құжаттар ЖТМК жөніндегі комиссияға жіберіледі. Пациент қызмет алатын медициналық ұйымды өзі таңдауға құқылы.
Жолдама беруден бас тартса, қайда барасыз?
Әр емхана мен ауруханада Пациенттерді қолдау және ішкі сараптама қызметі бар. Жағдайды сол жерде нақтылауға болады. Мәселе "осы жерде және қазір" қағидаты бойынша қаралады, - деп атап өтті Индира Сәркенова.