Мальдивтер 2007 жылдан кейін туғандарға темекі шегуге тыйым салды

Мальдив Республикасы 2007 жылдың қаңтарынан кейін туғандардың барлығына темекі шегуге тыйым салды, деп хабарлайды BAQ.KZ TASS агенттігіне сілтеме жасап.
Бұл туралы елдің Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады.
Жаңа заңға сәйкес, 2007 жылдың 1 қаңтарында немесе одан кейін туған адамдарға Мальдивде темекі өнімдерін сатып алуға, пайдалануға немесе сатуға тыйым салынады деп мәлімдеді министрлік.
Тыйым барлық темекі түріне қолданылады, ал бөлшек саудагерлер сатпас бұрын жасын растауы керек, - делінген мәлімдемеде.
Министрлік сонымен қатар электронды темекілер мен вейпинг құрылғыларын импорттауға, сатуға, таратуға, иеленуге және пайдалануға толық тыйым салатынын мәлімдеді, бұл барлық адамдарға, жасына қарамастан қолданылады. Кәмелетке толмағандарға темекі өнімдерін сату 3200 доллар айыппұлға әкеп соғады, ал вейпинг құрылғыларын пайдалану 320 доллар айыппұлға әкеп соғады.
Мальдив үкіметі республиканың "бірнеше ұрпақ бойы темекі шегуге бүкіл ел бойынша тыйым салған әлемдегі алғашқы ел" болғанын атап өтті.