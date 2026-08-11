Магистратураға түсу тестінде 94 адамның нәтижесі жойылды

Оның 69-ы смартфон, шпаргалка және басқа да тыйым салынған заттарды пайдалануға әрекет жасаған.

11 Тамыз 2026, 21:48
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
depositphotos.com 11 Тамыз 2026, 21:48
11 Тамыз 2026, 21:48
323
Фото: depositphotos.com

Магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеуге (КТ) 58 мыңға жуық адам қатысты. Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша орташа нәтиже 77 балл, ал бейінді бағыт бойынша 24 балл болды. Ең жоғары көрсеткіш – 139 балл. 

Тестілеу барысында 94 қатысушының нәтижесі жойылды. Оның 69-ы смартфон, шпаргалка және басқа да тыйым салынған заттарды пайдалануға әрекет жасаған. Ереже бұзған тағы 25 адам аудиториядан шығарылып, олардың нәтижелері де жойылды.

Магистратураға түсу үшін ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша кемінде 75 балл, ал бейінді бағыт бойынша кемінде 30 балл жинау қажет.

Грант конкурсына құжаттар 12-18 тамыз аралығында қабылданады. Грант иегерлерінің тізімі 25 тамызға дейін жарияланады. ЖОО-ға қабылдау 28 тамызға дейін аяқталуы тиіс.

Конкурсқа қатысу үшін жеке куәлік көшірмесі, жоғары білім туралы диплом және қосымшасы, КТ сертификаты, сондай-ақ бар болса, шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат қажет.

Талапкер құжат тапсыру кезінде білім беру бағдарламаларының бір тобын және үш жоғары оқу орнын таңдай алады.

Ең оқылған:

Наверх