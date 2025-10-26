Магистратура мен докторантураға құжат қабылдау қашан басталады

28 қазанда магистратураға түсу үшін кешенді тестілеуге өтініштерді қабылдау және докторантураға түсу емтиханына құжаттарды қабылдау басталады. Өтініш беру ҚР ҒЖБМ Ұлттық тестілеу орталығының app.testcenter.kz сайты арқылы өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
КТ-ға өтініш беру 2025 жылғы 10 қарашаға дейін жалғасады.
Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша бейінді магистратураға түсушілерден құжаттарды қабылдау ағымдағы жылғы 28 қазан мен 10 қараша аралығында жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарымен жүзеге асырылады.
Докторантураға түсу емтиханын тапсыруға өтініш беру 2025 жылғы 10 қарашаға дейін жалғасады. Докторантураға түсушілер ДТЕ-ге қатысу үшін өтініш бергенге дейін жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының қабылдау комиссиясына құжаттарды тапсыруы қажет. Докторантураға түсу үшін ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша мемлекеттік тілді меңгергенін растайтын сертификат және шет тілін меңгергенін растайтын