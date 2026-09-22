Мәдениет және ақпарат министрлігі аппаратының басшысы тағайындалды
Бауыржан Молдағалиев ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі аппаратының басшысы болып тағайындалды.
22 Қыркүйек 2026, 19:58
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22 Қыркүйек 2026, 19:5822 Қыркүйек 2026, 19:58
154Фото: primeminister.kz
Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрінің бұйрығымен Бауыржан Есқалиұлы Молдағалиев ведомство аппаратының басшысы болып тағайындалды. Бұл туралы ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлады.
Айта кетейік, сонымен қатар бүгін Энергетика вице-министрі тағайындалды.
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