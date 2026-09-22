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Мәдениет және ақпарат министрлігі аппаратының басшысы тағайындалды

Бауыржан Молдағалиев ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі аппаратының басшысы болып тағайындалды. 

22 Қыркүйек 2026, 19:58
АВТОР
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primeminister.kz 22 Қыркүйек 2026, 19:58
22 Қыркүйек 2026, 19:58
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Фото: primeminister.kz

Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрінің бұйрығымен Бауыржан Есқалиұлы Молдағалиев ведомство аппаратының басшысы болып тағайындалды. Бұл туралы ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлады.

Айта кетейік, сонымен қатар бүгін Энергетика вице-министрі тағайындалды

 

 

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