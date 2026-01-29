"Лукойл" шетелдік активтері бар еншілес компаниясын сатады: Қазақстандағы жобаларға әсер ете ме?

"Лукойл" жария акционерлік қоғамы (ПАО) америкалық Carlyle инвестициялық компаниясымен LUKOIL International GmbH компаниясын сату жөнінде келісім жасасты. Бұл – компанияның шетелдегі активтеріне иелік ететін 100% еншілес ұйым, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі компанияға сілтеме жасап.
Алайда бұл келісім аясында "Лукойлдың" Қазақстан Республикасындағы активтері сатылымға кірмейді.
"Лукойл" өкілдері жасалған келісімнің эксклюзивті емес екенін және бірнеше шарттың орындалуына байланысты екенін нақтылады. Оның ішінде реттеуші органдардың рұқсатын алу да бар.
Сондай-ақ компания өзге де әлеуетті сатып алушылармен келіссөз жүргізуді жалғастырып жатыр.
"Лукойлдың" түсіндіруінше, LUKOIL International GmbH-ті сату шешімі сыртқы шектеулерге байланысты қабылданған.
LUKOIL International GmbH-ті сату "Лукойл" ЖАҚ және оның еншілес ұйымдарына қатысты кейбір мемлекеттер енгізген шектеу шараларымен байланысты, – деп мәлімдеді компания.
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев компанияның Қазақстанның мұнай-газ саласына 12 миллиард доллардан астам инвестиция құйғанын, 94 миллион тонна мұнай мен 60 миллиард текше метр газ өндіргенін атап өткен еді. Сонымен қатар, компания әлеуметтік жобалар мен қайырымдылыққа шамамен 300 миллион доллар бөлген.
Сондай-ақ Президент 30 жыл ішінде Қазақстан мен "Лукойл" ынтымақтастық жолынан сүрінбей өткенін айтқан болатын.