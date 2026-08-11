«Lotus Fest-2026»: Биыл фестивальге 10 мыңға жуық турист келеді деп күтілуде
Атырау облысының Құрманғазы ауданында туризмді дамытуға бағытталған «Lotus Fest-2026» фестивалі өтеді. Екі күнге жоспарланған шараға биыл 10 мыңға жуық қонақ қатысады деп күтілуде.
15–16 тамыз күндері Теңіз ауылдық округінде, Қиғаш өзенінің бойында «Lotus Fest-2026» фестивалі ұйымдастырылады. Шара табиғи туризмді, ұлттық мәдениет пен спортты бір алаңда тоғыстыруды көздейді.
Өткен жылы алғаш рет өткізілген фестивальге шамамен 5 мың турист келген. Биыл ұйымдастырушылар қатысушылар санын екі есеге арттыруды жоспарлап отыр.
Фестиваль бағдарламасына туристік жарыстар, спорттық сайыстар, «LotusRUN» марафоны, қайықтар шеруі және концерттік бағдарламалар енгізілген.
Фестивальде қандай шаралар өтеді?
15 тамызда облыстық туристік жарыс ұйымдастырылады. Қатысушылар фестиваль аумағында түнеп, келесі күнгі іс-шараларға қатысады.
Сондай-ақ алғашқы күні «LOTUS FLOTILLA» қайықтар шеруі өтеді. Ал «LotusRUN» марафоны Жамбыл ауылынан фестиваль өтетін аумаққа дейін ұйымдастырылады.
Марафоннан кейін фестивальдің ресми ашылу салтанаты өтеді. Бағдарламада театрландырылған композиция, этно-фольклорлық және хореографиялық ұжымдардың қойылымдары, сондай-ақ әнші Қуандық Рахымның өнер көрсетуі жоспарланған.
Кешкі гала-концертте «MELOMEN» тобы, BYTANAT, АЛХАМ, TURAR және Н. Жантөрин атындағы облыстық филармония өнерпаздары өнер көрсетеді.
16 тамыздағы концерттік бағдарламада Еркебұлан Құмар, Ғаділбек Жанай, НҰРЛАН мен МҰРАТ және «Заман» тобының өнер көрсетуі жоспарланған.
Фестивальдің негізгі ерекшелігі – табиғи туризм
«Lotus Fest» фестивалінің басты ерекшелігі – оның Қиғаш өзенінің бойында, табиғи ортада өткізілуі. Қонақтар қайықпен серуендеп, өзен бойындағы лотос гүлдерін тамашалай алады.
Фестиваль аумағында балалар ойын алаңы, фотозоналар, қолөнер жәрмеңкесі, сауда павильондары мен фуд-корттар жұмыс істейді.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, фестивальді жыл сайын өткізу Құрманғазы ауданындағы туристік әлеуетті танытуға және өңірге келетін туристер ағынын арттыруға мүмкіндік береді.
Осылайша, биыл екінші рет ұйымдастырылатын «Lotus Fest» Атырау облысының табиғи нысандарын туристік өнім ретінде танытатын өңірлік шаралардың біріне айналмақ.
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