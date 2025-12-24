Ливия Бас штабының генералы және оның қасындағылар Түркиядағы ұшақ апатынан қаза тапты

Ливия армиясының штаб бастығы Мохаммед әл-Хаддад және оның қасындағылар Анкарадан ұшып шыққаннан кейін көп ұзамай радардан жоғалып кеткен ұшақ апатынан қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасап.
Бұл туралы Ливияның Триполиде орналасқан Ұлттық келісім үкіметінің (ҰКҮ) басшысы Абдельхамид Дбейбах хабарлады.
Біз Ливия армиясының штаб бастығы Мохаммед әл-Хаддад пен оның қасындағылардың қазасы туралы хабар алдық, - деді Дбейбах мәлімдемесінде.
Ұшақ апатына техникалық ақау себеп болуы мүмкін, - деді Триполиде орналасқан Ұлттық келісім үкіметінің мемлекеттік министрі Валид әл-Лафи.
Барлығы ұшақ апатына техникалық ақау себеп болғанын көрсетеді, - деп хабарлайды агенттік әл-Лафидің сөзін келтіреді.
Сонымен қатар, Түркияның әділет министрі Йылмаз Тунч Анкара прокуратурасы оқиғаға қатысты тергеу бастағанын түсіндірді.
Анкара прокуратурасы Хаймана маңындағы ұшақтың апатқа ұшырауына байланысты тергеу бастады, оның ішінде Ливия армиясының Бас штабының бастығы Мұхаммед әл-Хаддад та болды, - деп жазды ол X әлеуметтік желі платформасында.
Түркияның ішкі істер министрі Әли Йерликая бұған дейін Анкарадан ұшып шыққаннан кейін жоғалып кеткен ұшақта Ливия армиясының Бас штабының бастығы Мұхаммед әл-Хаддад болғанын хабарлаған болатын.
Бұған дейін Анакарадан ұшып шыққан ұшақтың көп ұзамай радардан жоғалып кеткенін жазғанбыз.
Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, Түркияның қорғаныс министрі Яшар Гюлер 23 желтоқсанда Ливия армиясының Бас штабының бастығы Әл-Хаддадты қабылдады. Генерал Анкараға Түркия Бас штабының бастығы Селчук Байрактароглудың шақыруымен келді.