Ливанда қаза тапқандар саны 2000-нан асты
Қақтығыс аймағындағы жағдай әлі де шиеленісті күйінде қалып отыр.
Бүгiн 2026, 02:34
Фото: REUTERS / Mohamed Azakir
Ливанның Денсаулық сақтау министрлігі елде қақтығыс басталғалы бері қаза тапқандар саны 2000-нан асқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Министрлікке қарасты төтенше жағдайлар орталығының дерегінше, 2020 жылдың 2 наурызынан бері 2020 адам қаза тауып, 6436 адам жарақат алған.
Соңғы мәліметтерге сәйкес, Израильдің Ливанның оңтүстігіндегі Туффах қаласына жасаған соққысы салдарынан тағы 8 адам қаза тауып, 9 адам жарақат алған. Олардың бесеуінің жағдайы ауыр екені хабарланды.
