Ливанда Израиль операциялары басталғалы 1000-нан астам адам қаза тапты
Жарақат алғандардың саны 3 мыңға жуықтады.
Бүгiн 2026, 02:34
111Фото: AP Photo / Bilal Hussein
Ливанның Денсаулық сақтау министрлігінің соңғы мәліметтері бойынша, Израиль шабуылдары басталғаннан бері Ливанда 1039 адам қаза тауып, 2876 адам жарақат алды. Олардың 90-ы соңғы 24 сағат ішінде зардап шеккен, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Министрлік мәліметі жексенбіде Израиль әскери күштері "Хезболлаға" қарсы жер үсті және әуе шабуылдарын кеңейту жоспарын мақұлдағаннан кейін жарияланды. Израиль шенеуніктері бұл операцияның мақсатын елдің солтүстігіндегі тұрғындарды "Хезболла" шабуылынан қорғау деп түсіндірді.
Алайда Франция, Ұлыбритания және Германия лидерлерінің бірлескен мәлімдемесінде Израильдің жердегі ауқымды шабуылы Ливанда "жойқын гуманитарлық зардаптарға" әкелуі мүмкін екені ескертілді.
Ең оқылған:
- Ыстанбұлда екі үй құлап, үйінді астында адамдар қалып қойды
- Көкшетау қаласында рекордтық сандағы бишілер "Қара жорға" биін биледі
- Қатарда әскери тікұшақ апатынан қаза тапқан алты адамның денесі табылды
- Петропавлда Ербол Хамитов пен Кристина Шумековаға пәтер кілті берілді
- Көршіңіз шулап маза бермесе, не істеу керек: Қазақстандағы заң, айыппұл және нақты әрекет