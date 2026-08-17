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  • Лисаковта 22 жастағы жігіт тұрғын үйдің сегізінші қабатынан құлап кетті

Лисаковта 22 жастағы жігіт тұрғын үйдің сегізінші қабатынан құлап кетті

Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр.

17 Тамыз 2026, 02:17
АВТОР
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istockphoto 17 Тамыз 2026, 02:17
17 Тамыз 2026, 02:17
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Фото: istockphoto
Қостанай облысы Полиция департаментінің мәліметінше, Лисаков қаласында 22 жастағы жігіт көпқабатты тұрғын үйдің сегізінші қабатынан құлап кеткен,
 
Бұл туралы жергілікті «Тобол Инфо» жазды.

Оқиға 14 тамызға қараған түні болған. Осы дерек бойынша полиция қылмыстық іс қозғады. Тергеу жалғасып жатыр және құқық қорғау органдарының бақылауында.

Тергеу мүддесіне байланысты ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес полиция өзге мәліметтерді жариялаған жоқ.

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