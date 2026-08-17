Лисаковта 22 жастағы жігіт тұрғын үйдің сегізінші қабатынан құлап кетті
Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр.
17 Тамыз 2026, 02:17
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17 Тамыз 2026, 02:1717 Тамыз 2026, 02:17
69Фото: istockphoto
Оқиға 14 тамызға қараған түні болған. Осы дерек бойынша полиция қылмыстық іс қозғады. Тергеу жалғасып жатыр және құқық қорғау органдарының бақылауында.
Тергеу мүддесіне байланысты ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес полиция өзге мәліметтерді жариялаған жоқ.
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