Латвия Стамбул конвенциясынан шығуды мақұлдады

Латвия әйелдерді қорғау және тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жөніндегі Стамбул конвенциясынан шығуды мақұлдады. Құжат енді ел президенті Эдгар Ринкевичтің қол қоюына жіберіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
30 қазанда депутаттар заң жобасын екінші оқылымда қарады. Дебаттар 13 сағатқа жуық созылып, нәтижесінде 56 депутат шығынға шығуды қолдаса, 32 депутат қарсы шықты, ал 2 депутат бойкот жасады.
Конвенцияға қарсы топтар оның мәтінінде «гендер» және «гендерлік белгілер» ұғымдары көрсетілгенін алға тартып, бұл дәстүрлі отбасы құндылықтарына қауіп төндіреді және ЛГБТ мәселелерін насихаттайды деп есептейді. Латвия Конституциясында некені ер адам мен әйел арасындағы одақ ретінде қарастыру нормасы бекітілген.
«Латвия бірінші орында» партиясының лидері Айнарс Шлесерс бұл шешімді «қалыпты отбасы» мен «гендер идеологиясы арасындағы таңдау» деп сипаттады.
Сейімдегі дауыс беруге ықпал еткен факторлардың бірі – «Жасылдар мен шаруалар одағы» партиясының позициясын өзгертуі болды. 2023 жылы бұл партия Стамбульская конвенцияны ратификациялауға уәде берген еді. Бірақ соңғы екі жылдағы білім беру бастамалары, партия пікірінше, латыш құндылықтарына сәйкес келмейтінін алға тартты.
Айта кетейік, 16 қазанда Сейм оппозициялық партиялар мен «Жасылдар мен шаруалар одағы» депутаттары әзірлеген тұрмыстық зорлық-зомбылықты жою жөніндегі балама декларацияны қабылдаған.