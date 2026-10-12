Күзгі Бурабай: Алтын түске боялған табиғат. Фоторепортаж
Күзгі Бурабай ерекше құлпырып тұр. Сап-сары жапыраққа оранған орман, айнадай жарқыраған көл мен тұнық ауа курортты аймаққа ерекше көрік берген. BAQ.KZ тілшісі Бурабайдың күзгі көрінісін назарларыңызға ұсынады.
Күзгі Бурабай ерекше. Сап-сары жапыраққа оранған орман, тұнық ауа, айнадай жарқыраған көлдер мен таулардың көрінісі курортты аймаққа өзгеше реңк береді.
Күзде курортты аймақ жаздағыдай у-шу емес, керісінше, табиғаттың тыныштығын сезінуге мүмкіндік береді.
Бурабайға келетін туристер саны жыл сайын артып келеді. Ресми мәліметке сәйкес, 2025 жылы «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне 1 миллионнан астам адам барған. Ал 2026 жылдың алғашқы тоғыз айында ұлттық паркке келушілер саны 1,2 миллионға жуықтаған.
Курортқа келушілердің көбі табиғат аясында серуендеп, көл жағасында демалып, таулы бағыттарды тамашалауды жөн көреді. Сондықтан туристік нысандармен қатар, табиғи бағыттардың қауіпсіздігі мен қолжетімділігін арттыруға да көңіл бөлініп отыр.
Бурабайдың көрікті жерлерінің бірі – Бөлектау. Таудың биігіне көтерілген туристерден көл мен айналадағы таулардың кең көрінісі ашылады.
Биыл Бөлектауға апаратын туристік бағытта абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Баспалдақтар жаңартылып, туристердің қауіпсіз әрі ыңғайлы қозғалуына жағдай жасалды. Шолу алаңдары мен демалыс орындары да ретке келтірілген.
Жалпы, 2026 жылы ұлттық парк аумағындағы 10 туристік бағытта абаттандыру жұмыстары аяқталған. Олардың қатарында Бөлектауға, Махаббат аңғарына, Максимка жартасына және Кенесары үңгіріне апаратын бағыттар бар.
Жаңартылған инфрақұрылым туристерге қолайлы жағдай жасауымен қатар, табиғи аумаққа түсетін жүктемені азайтуға бағытталған. Яғни келушілер белгіленген жолдармен жүріп, табиғи ортаға барынша ұқыпты қарауы тиіс.
Бурабайды көлсіз елестету қиын. Күзде көлдердің беті ерекше тынышталып, айналадағы алтын түсті орман мен таулардың бейнесін айнадай қайталайды.
Көл жағасында серуендеп, табиғатты тамашалауға болады. Жылы маусымда су айдындарында қайықтар мен катамарандарға отырып, көл үстінен табиғат көрінісін тамашалайтын туристер де көп.
Ал күзде көл жағасы мүлде басқа кейіпке енеді. Айналадағы сап-сары жапырақ пен көгілдір су бір-бірімен үйлесіп, ерекше көрініс қалыптастырады.
Туристер санының артуына байланысты қауіпсіздік мәселесі де маңызды болып отыр.
Ресми мәлімет бойынша, Бурабай курорттық аймағында туристік полиция қызметкерлері жұмыс істейді. Сонымен қатар аумақта бейнебақылау камералары орнатылған, ал Щучье және Бурабай көлдерінде құтқару станциялары жұмыс істейді.
Туристік бағыттарды жаңарту кезінде де қауіпсіздікке басымдық берілген. Баспалдақтар, жолдар, шолу алаңдары мен бағыттаушы белгілер келушілердің қозғалысын реттеуге мүмкіндік береді.
Бурабайға келгенде табиғаттың тағы бір ерекше көрінісін – маралдарды тамашалауға болады.
«Ақ марал» шаруашылығында бұл жануарларды жақыннан көруге мүмкіндік бар. Әсіресе күз мезгілінде маралдардың сыртқы бейнесіндегі өзгеріс назар аударады.
Жыл мезгілі ауысқан сайын олардың жүні де өзгереді. Жазғы қысқа жүнінің орнына күзде біртіндеп қалың қысқы жүн өседі. Оның түсі сұрғылт-қоңыр реңкке ауысады.
Бұл – жануарлардың суық мезгілге табиғи бейімделуінің бір көрінісі. Қалың жүн дене жылуын сақтауға көмектеседі. Жүннің маусымдық ауысуына күн ұзақтығының өзгеруі де әсер етеді.
Сондықтан күзде түсірілген маралдардың фотосынан олардың жаздағы және қысқы кезеңдегі сыртқы келбетінің арасындағы айырмашылықты байқауға болады.
Күзде Бурабайдың әрбір бұрышы ерекше көрінеді. Бір жерде алтын түске боялған қайыңдар көзге түссе, енді бір жерде қалың қарағайлы орман мен көкшіл таулар қатар үйлеседі.
Күн сәулесі сарғайған жапырақтардың арасынан түскенде табиғаттың түсі одан сайын қаныға түседі. Ал желсіз күндері көл беті айналадағы көріністі анық көрсетіп, табиғаттың өзіндей бір үлкен айнаға айналады.
Бұл мезгілде Бурабайда асықпай серуендеп, таза ауамен тыныстап, табиғатты тамашалауға болады.
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