Иран дрондары Кувейттің халықаралық әуежайына соққы жасады
Кувейттегі басты әуежай уақытша жабылды.
Сәрсенбі күні Кувейттің негізгі халықаралық әуежайы ирандық дрондардың шабуылынан кейін уақытша жұмысын тоқтатты. Шабуыл салдарынан жолаушылар терминалы айтарлықтай зақымданып, бір адам қаза тауып, ондаған адам жараланған, деп хабарлайды BAQ.KZ AP News-ке сілтеме жасап.
Иран келіссөздерді тоқтатты ма?
Иранның жартылай ресми ақпарат агенттіктері ел билігі АҚШ пен Израильге қарсы соғыстағы атысты тоқтату режимін ұзарту мәселесі бойынша делдалдармен байланысты тоқтатқанын хабарлады.
Өңірлік шенеуніктің айтуынша, Тегеран келіссөздерді қайта бастамас бұрын Ливанда «осал тұрақтылық» режимінің орнауын қалайды. Ал АҚШ президенті Дональд Трамп келіссөздер жалғасып жатқанын мәлімдеді.
Сарапшылардың айтуынша, бірнеше аптаға созылған келіссөздер, Парсы шығанағындағы шабуылдар алмасуы және Израильдің Ливандағы Иран қолдайтын «Хезболлаға» қарсы соғысының кеңеюі жағдайды одан әрі ушықтырған.
Ормуз бұғазы мен мұнай бағасы қысым астында
Иран әлемдік мұнай мен табиғи газ жеткізілімі үшін стратегиялық маңызы бар Ормуз бұғазын бақылауын сақтап отыр. Ал АҚШ ирандық порттарға блокаданы жалғастыруда.
Соның салдарынан әлемдік жанармай бағасы жоғары деңгейде қалып, қақтығыстың экономикалық салдары Таяу Шығыс өңірінен тыс жерлерге де әсер ете бастаған.
Әуежайдағы шабуыл: бір адам қаза тапты
Кувейт Қорғаныс министрлігінің өкілі, бригадалық генерал Сауд Абдулазиз әл-Отайбидің айтуынша, халықаралық әуежайдың жолаушылар терминалына «бірнеше дұшпандық дрон» шабуыл жасаған.
Билік мәліметінше, шабуыл салдарынан бір адам қаза тауып, 63 адам жарақат алған. Зардап шеккендердің арасында жолаушылар мен әуежай қызметкерлері бар.
Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Абдулла әл-Санад кейбір адамдардың ауыр жарақат алғанын айтты. Ал Үндістан елшілігі қаза тапқан адамның Үндістан азаматы болғанын хабарлады.
Кувейт Иранға жауап беру құқығын сақтайтынын мәлімдеді
Кувейт Сыртқы істер министрлігі елдің Иранға жауап қайтару құқығын өзінде қалдыратынын мәлімдеді.
Азаматтық авиация органдарының мәліметінше, кейінірек әуежай жұмысы ішінара қайта жанданды. Kuwait Airways әуе компаниясының рейстері басқа терминал арқылы қайта іске қосылды. Алайда басқа бағыттар бойынша рейстер әзірге орындалмайды.
Айта кетейік, әуежай тек дүйсенбі күні ғана қайта ашылған еді. Ол АҚШ пен Израильдің 28 ақпанда Иранға жасаған соққыларынан басталған соғысқа байланысты бұған дейін жабылған болатын.
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