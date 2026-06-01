Күн райы күрт құбылады: Синоптиктер аптап ыстық пен нөсер жаңбыр жауатынын ескертті

Қазақстанда 2-4 маусымда ауа райы қандай болады?

Бүгiн 2026, 17:44
©BAQ.KZ архиві/ЖИ - Ерболат Бекболат
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ЖИ - Ерболат Бекболат

"Қазгидромет" РМК алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын жариялады.

Атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты республиканың басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады. Бірқатар өңірде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.

2 маусымда Павлодар облысында, 3 маусымда Атырау және Маңғыстау облыстарында, 3-4 маусымда Ақтөбе облысында, 4 маусымда Қостанай облысында қатты жаңбыр жауады деп болжануда. Кей жерлерде бұршақ түсіп, екпінді жел соғуы мүмкін, - делінген хабарламада. 

Республика бойынша жел күшейіп, ал оңтүстік-батыс пен оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл болуы ықтимал.

Күндізгі ауа температурасы батыста +23…+28°С-қа дейін жоғарылайды. Солтүстік-батыста ауа температурасы +13…+26°С-қа дейін төмендейді. Солтүстік өңірлерде +25…+32°С-қа дейін, республиканың орталығы мен шығысында +27…+36°С-қа дейін жоғарылайды. Ал оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде ауа температурасы сәл төмендеп, +25…+35°С шамасында болады, - деп болжайды синоптиктер.

Еске салайық, бұған дейін Үкімет отырысында Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Қазақстанда жаз ыстық болатынын айтты

