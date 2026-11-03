«Күдікті – бұрынғы күйеуі»: Ақтөбедегі неке сарайында 26 жастағы әйелді пышақтап өлтірді

Оқиға куәгерлері қайғылы жағдайдың алдында марқұм мен бұрынғы күйеуі арасында жанжал болғанын айтады. Олардың сөзінше, ер адам әйелдің басқа азаматпен қарым-қатынаста болғанына наразы болған. Марқұмның бірнеше баласы бар екені де айтылды.
Полиция күдіктіні қылмыс болғаннан кейін көп ұзамай ұстаған.
Жедел-іздестіру шаралары барысында күдіктінің кім екені анықталып, ізін суытпай қолға түсті. Қазір ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оқиғаның барлық мән-жайын, сондай-ақ қылмыстың себептері мен салдарын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, - деп хабарлады облыстық полиция департаменті.
Аталған дерек бойынша адам өлтіру бабымен қылмыстық іс қозғалды.
Еске салайық, бұған дейін Астанада автотұрақта бұрынғы күйеуі әйелін пышақтап кеткенін хабарлағанбыз.