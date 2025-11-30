Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Кристина Шумекова конькимен жүгіруден екі алтын медаль жеңіп алды

Бүгiн, 16:47
Ұлттық олимпиада комитеті
Фото: Ұлттық олимпиада комитеті

Қазақстандық конькимен жүгіруші Кристина Шумекова Милан (Италия) қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогі кезеңінде екі мәрте топ жарды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы ҰОК мәлімдеді.

Спортшы 1000 және 3000 метр қашықтықтарында алтын медаль жеңіп алды.

1000 метр

1. Кристина Шумекова

2. Аяно Секигучи (Жапония)

3. Ханна Мазур (Польша)

3000 метр

1. Кристина Шумекова

2. Лике Хейзинк (Нидерланд)

3. Цзяминь Цзян (Қытай)

Айта кетейік, нео-сеньорлар арасында өткен 1000 метрлік қашықтықтағы жарыста Дарья Важенина қола медаль иеленді.

