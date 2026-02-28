  • Мұқаба
Мемлекет басшысы Кристина Шумекованың алдағы уақытта да биік белестерді бағындыра беруіне тілектестік білдірді.

Бүгiн 2026, 22:48
Фото: Туризм және спорт министрлігі

Мемлекет басшысы жасөспірімдер арасында конькимен жүгіруден өткен әлем біріншілігінде тамаша өнер көрсеткен Кристина Шумековаға құттықтау жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Қасым-Жомарт Тоқаев спортшының үш алтын медаль жеңіп алып, абсолютті әлем чемпионы атануын отандық спорт тарихындағы ерекше оқиға ретінде бағалады.

Президенттің айтуынша, мұндай жоғары жетістік – табиғи талант пен табанды еңбектің, темірдей тәртіп пен жеңіске деген мұқалмас жігердің жемісі.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы Кристина Шумекованың алдағы уақытта да биік белестерді бағындыра беруіне тілектестік білдірді.

