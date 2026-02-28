Тоқаев жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы Кристина Шумекованы құттықтады
Мемлекет басшысы Кристина Шумекованың алдағы уақытта да биік белестерді бағындыра беруіне тілектестік білдірді.
Бүгiн 2026, 22:48
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 22:48Бүгiн 2026, 22:48
140Фото: Туризм және спорт министрлігі
Мемлекет басшысы жасөспірімдер арасында конькимен жүгіруден өткен әлем біріншілігінде тамаша өнер көрсеткен Кристина Шумековаға құттықтау жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Қасым-Жомарт Тоқаев спортшының үш алтын медаль жеңіп алып, абсолютті әлем чемпионы атануын отандық спорт тарихындағы ерекше оқиға ретінде бағалады.
Президенттің айтуынша, мұндай жоғары жетістік – табиғи талант пен табанды еңбектің, темірдей тәртіп пен жеңіске деген мұқалмас жігердің жемісі.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы Кристина Шумекованың алдағы уақытта да биік белестерді бағындыра беруіне тілектестік білдірді.
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: Күдіктінің ұсталған сәттегі фото-видеосы жарияланды
- Құрылтай қайта оралды, өлім жазасы жойылды: Бұл нені білдіреді?
- Үш жұмысшы кәріз жүйесінде тұншығып қайтыс болды: Сот қандай шешім шығарды?
- Шымкентте 7 жасар оқушы қызға қатысты жантүршігерлік іс: Мұғалім ұсталды
- 1 наурыздан бастап не өзгереді?